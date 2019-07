Jumbo koopt kleinere super Agrimarkt

Jumbo neemt de kleinere supermarktketen Agrimarkt over van de coöperatie CZAV. Het gaat om in totaal zes winkels in het zuidwesten van Nederland. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

„Deze aanwinst sluit goed aan op onze groeiambities”, zegt Jumbo-topman Frits van Eerd. „De Agrimarkt-winkels vormen een mooie aanvulling op ons huidige winkelbestand.”

In de supers in Goes, Middelharnis, Roosendaal, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen en op het hoofdkantoor van Agrimarkt werken in totaal 360 mensen. Jumbo streeft naar eigen zeggen naar optimaal behoud van de werkgelegenheid en ziet nieuwe kansen voor de medewerkers binnen de Jumbo-organisatie.

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraden van Agrimarkt, CZAV en Jumbo hebben al positief advies gegeven over de plannen. De door CZAV geëxploiteerde AgriSneltank-tankstations en de AgriSnellaad-laadpunten gaan overigens niet naar Jumbo. CZAV zet deze activiteiten zelf voort.