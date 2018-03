Jumbo en Coop nemen branchegenoot Emté over

Supermarktketen Emté komt in handen van zijn branchegenoten Jumbo en Coop. De twee partijen betalen daarvoor in totaal 410 miljoen euro aan de huidige eigenaar, groothandelsbedrijf Sligro.

De verkoop betreft zo’n 130 supermarkten, de distributiecentra van Emté in Kapelle en Putten, een vleesverwerkingsfabriek in Enschede en het hoofdkantoor in Veghel. Het is de bedoeling dat circa twee derde van de winkels naar Jumbo gaat en ongeveer een derde naar Coop.

Bij de overname zijn circa 6200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2700 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaars. De partijen verwachten de deal in de loop van dit jaar af te ronden. Dat is mede afhankelijk van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Emté was vorig jaar goed voor een omzet van 828 miljoen euro.

Sligro zocht al langer naar alternatieven voor zijn kwakkelende supermarktbedrijf, dat de afgelopen jaren bij gebrek aan schaalgrootte gestaag marktaandeel verloor. Jumbo en Coop werden steeds genoemd als de voornaamste gegadigden. Vorig jaar wees het bedrijf een bod op Emté evenwel nog van de hand.

De verkoop van Emté, dat als zelfstandige keten ophoudt te bestaan, was volgens topman Koen Slippens van Sligro dan ook geen gemakkelijke beslissing. „We hebben de tijd genomen om zorgvuldig de alternatieven te onderzoeken, met oog en respect voor alle betrokkenen”, zegt hij. Het voorstel van Jumbo en Coop was volgens de topman het beste voor personeel, klanten, leveranciers, franchisenemers en aandeelhouders.

Het groothandelsbedrijf houdt aan de deal daarnaast een meerjarig contract over, waardoor het de belangrijkste toeleverancier wordt van Jumbo’s restaurantdochter La Place. Daarmee verstevigt Sligro volgens Slippens zijn positie als toeleverancier van de horeca in Nederland. Financiële details daarover zijn niet bekendgemaakt.