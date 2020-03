Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro

Supermarktketens Jumbo en Coop claimen zeker 83 miljoen euro van groothandelsbedrijf Sligro vanwege vermeende misstanden bij de aan- en verkoop van de EMTÉ-winkels. Volgens de supers heeft Sligro de financiële cijfers van EMTÉ te positief voorgesteld toen zij de 130 filialen overnamen.

Sligro heeft inmiddels een dagvaarding ontvangen. De beursgenoteerde onderneming meldt dat daaruit blijkt dat Jumbo en Coop voorbijgaan aan het bedrag van 22 miljoen euro dat bij de verkoop van EMTÉ was afgesproken als maximale aansprakelijkheid.

De supers stellen forse schade te hebben geleden omdat toenmalig eigenaar Sligro geen eerlijk beeld zou hebben gegeven van de financiële situatie bij EMTÉ toen zij in 2018 overeenstemming bereikten over de aankoop van de vestigingen van die keten. De kwestie speelt al een tijdje. Onlangs bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de supers getuigen onder ede mogen horen.

Sligro verwerpt de verwijten en zegt de verdere juridische procedure met veel vertrouwen tegemoet te zien. Er zou geen aanleiding zijn voor een compensatie, ook niet voor een vergoeding tot 22 miljoen euro. Naar verwachting wordt de zaak in de tweede helft van dit jaar inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Amsterdam.