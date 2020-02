“Juist wél perspectief voor visserij in noordzeeakkoord”

Het akkoord dat onderhandelaars uit de visserij, energiesector, natuurorganisaties en de overheid hebben gesloten over de Noordzee biedt juist wél perspectief voor vissers, zegt Jacques Wallage, voorzitter van het overleg.

De PvdA-coryfee reageert daarmee op uitlatingen van Jacob van Urk, voorzitter van de Coöperatieve Producentenorganisatie Urk, de grootste van de vijf afdelingen binnen de vereniging van kottervissers VisNed. Van Urk zei maandagmorgen tegen deze krant dat het in het akkoord aan perspectief ontbreekt voor vissers die willen doorgaan.

Wallage is het daar dus niet mee eens en onderstreept het belang van een levensvatbare sector voor de lange termijn. “Dat betekent een kleinere vloot, maar een duurzame vloot. Dus ik vind dat het akkoord juist wél perspectief biedt.” Dat alle organisaties, inclusief de natuurorganisaties, het erover eens zijn dat het grootste deel van het overheidsgeld uit het akkoord naar de visserij gaat, zegt volgens Wallage dat “ze blijvend een gezonde bedrijfstak op de Noordzee willen houden. Die zal kleiner zijn, die zal duurzamer zijn, maar hij zal er zijn.”

Urker vissers leggen bom onder Noordzeeakkoord

Van Urk stelde verder dat het onacceptabel is dat de sector de beste visbestekken dreigt kwijt te raken. Daarbij noemde hij het gebied Friese Front. Wallage spreekt van “een lelijke paradox”. Volgens hem is een gebied dat “ecologisch interessant” is, meestal ook een gebied met veel vis. Het overleg heeft gekeken naar gebieden die “ecologisch het meest van belang” zijn, zegt hij. “En dan kom je uit op een gebied waar wel kreeftjes worden gevangen, maar waar niet een enorme hoeveelheid vissers geraakt wordt. Wel een beperkt aantal, en dat doet pijn.”

In het “gevecht tussen natuur en visserij” heeft eerstgenoemde moeten accepteren dat het gebied dat visserijvrij moet worden, niet nog groter is, stelt Wallage. In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken van 12,5 procent in 2025. “En de visserij heeft moeten accepteren dat we het ecologisch meest gevoelige gebied, Friese Front, vrijspelen van bodemberoerende visserij. Ik denk dat dat een compromis is dat je iedereen kunt uitleggen”, aldus de voorzitter van het Noordzeeoverleg. Deze maandagmiddag werd het onderhandelaarsakkoord gepresenteerd.

De verschillende partijen zullen het onderhandelaarsakkoord tegenover hun achterbannen verdedigen, zo is afgesproken. De meerderheid van de vissersorganisaties zal begrijpen dat er een keuze is tussen er alleen voor staan als sector, of zaken “samen in groter verband” regelen, is de indruk van Wallage. De oud-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, tevens voormalig staatssecretaris, denkt dat het voorkomen van “het isolement van de visserij” doorslaggevend zal zijn in de afweging van de sector.