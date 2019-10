JSF goedkoper in zoektocht naar meer kopers

Gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) wordt de komende jaren goedkoper in aanschaf. Daarmee moeten potentiële kopers worden verleid de opvolger van de F-16 aan te schaffen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte details van de overeenkomst met defensieconcern Lockheed Martin voor de komende drie jaar openbaar. Tegen 2022 zakt de prijs van de F-35 met 12,7 procent.

Volgens Lockheed is ieder land met een F-16 in potentie een koper van de JSF. De meest standaardversie van het vliegtuig, de F-35A, kost volgens de overeenkomst volgend jaar 82,4 miljoen dollar. Een jaar later is dat 79,2 miljoen dollar en weer een jaar later is dat 77,9 miljoen dollar. Met de driejarige overeenkomst met het Pentagon voor de aanschaf van 478 JSF-toestellen is een totaalbedrag van 34 miljard dollar gemoeid.

In juni maakte Defensie in de Verenigde Staten bekend dat de toestellen in 2020 bijna 81,4 miljoen dollar zouden kosten. Uiteindelijk vielen de kosten van de motoren hoger uit. Over prijzen voor 2021 en 2022 was toen nog niets bekend. De vorige prijs waarover werd onderhandeld was 89,2 miljoen dollar per vliegtuig.

Lockheed heeft als doel om dit jaar 131 toestellen te maken. Volgend jaar moeten dat er 149 zijn en in latere jaren moet de productie opgevoerd worden tot 160 en 169 F-35-toestellen. De JSF is momenteel goed voor een kwart van de opbrengsten van de onderneming.

Het F-35-programma is er op gericht om de vloot te laten groeien tot ruim 3000 toestellen. De prijs per vliegtuig zou daarbij tot onder de 80 miljoen dollar zakken. Verschillende landen overwegen de aanschaf van het toestel. Nederland heeft in totaal 46 F-35’s besteld. Daarmee is zo’n 5 miljard euro gemoeid, het hoogste bedrag dat Defensie ooit aan een wapensysteem heeft uitgegeven.