JPMorgan Chase zet miljarden opzij voor coronacrisis

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft 6,8 miljard dollar (6,2 miljard euro) opzij gezet om eventuele kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De winst van de grootste bank van de Verenigde Staten nam daardoor een duikvlucht in het eerste kwartaal.

JPMorgan behaalde in de afgelopen periode een nettowinst van 2,9 miljard dollar. Dat is ruim twee derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Topman Jamie Dimon benadrukt dat de bank er sterk voorstaat en een stootje kan hebben.

Dimon belooft verder dat JPMorgan klanten zal bijstaan die in moeilijkheden komen door de recessie, die er waarschijnlijk aan zit te komen. „Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om de wereld te helpen bij het herstel van deze mondiale crisis.”

De onrust die de coronapandemie heeft veroorzaakt op de financiële markten, speelde de handelsactiviteiten van JPMorgan in de kaart. De opbrengsten gingen daar met bijna een derde omhoog naar een recordbedrag van 7,2 miljard dollar. De totale baten bij de bank daalden met 3 procent tot 29,1 miljard dollar.

Dimon waarschuwde aandeelhouders eerder al dat JPMorgan zich schrap zet voor een zware tijd, en dat de winst dit jaar waarschijnlijk fors zal dalen. Hij bereidde hen er daarnaast op voor dat de bank mogelijk geen dividend uitkeert, als dat nodig is om kapitaal te sparen.