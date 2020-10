JPMorgan Chase boert goed, Citi heeft tegenwind

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Met name de opleving van de aandelenmarkten en de daarbij horende groei in de handel hielp de bank. Ook bij Citigroup zorgde de handel in aandelen en obligaties voor een lichtpunt maar met name bij de consumententak had die bank het moeilijk.

JPMorgan haalde haast een derde meer omzet uit de handel in financiƫle producten, tot 6,6 miljard dollar. Daarnaast zette de bank veel minder geld apart voor mogelijk niet terugbetaalde leningen. Het ging om 611 miljoen dollar, terwijl het vorige kwartaal nog een reservering van 10,5 miljard dollar werd gedaan. De nettowinst van JPMorgan kwam uit op 9,4 miljard dollar, tegen 9,1 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De kwartaalwinst van Citigroup daalde juist met een derde. De bank had last van de zeer lage rentetarieven. Ook was er minder vraag naar leningen als gevolg van de coronacrisis. De winst bedroeg desondanks nog altijd 3,2 miljard dollar. De inkomsten daalden ook, tot 17,3 miljard dollar.