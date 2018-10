JPMorgan boekt kwart meer winst

JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal bijna een kwart meer winst geboekt dan een jaar eerder. De grootse bank uit de Verenigde Staten profiteerde onder meer van de renteverhogingen van de Federal Reserve. Mede daardoor wist JPMorgan zijn rentebaten op te krikken naar een recordhoogte.

De winst kwam uit op bijna 8,4 miljard dollar, van 6,7 miljard dollar een jaar eerder. De rentebaten gingen daarbij naar 13,9 miljard dollar. De omzet uit obligatiehandel zakte wel met 10 procent. Topman Jamie Dimon waarschuwde verdere voor moeilijkere marktomstandigheden. „De economie van de Verenigde Staten en de wereldeconomie tonen kracht, ondanks economische en geopolitieke onzekerheid. Die kunnen in de toekomst een negatieve impact hebben op de economie.”

Ook Citigroup zag de winst stevig oplopen. Onder de streep hield de Amerikaanse bank met 4,6 miljard dollar zo’n 12 procent meer over. De baten waren ongeveer even hoog als een jaar eerder, maar Citi hoefde flink minder aan de fiscus af te staan en maakte over de gehele linie minder kosten.

Branchegenoot Wells Fargo zette een nettowinst in de boeken van 6 miljard dollar, tegen 4,5 miljard dollar in het derde kwartaal vorig jaar. De inkomsten stegen licht. Wells Fargo kondigde in september nog aan de komende jaren flink het mes te zetten in het personeelsbestand. Binnen drie jaar zullen 5 tot 10 procent van het aantal banen worden geschrapt. Momenteel heeft het financiële concern nog zo’n 265.000 werknemers in dienst.