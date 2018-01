De regering in Jordanië schrapt de subsidie op brood, waardoor de prijzen voor het voedingsmiddel vanaf zaterdag tot wel twee keer hoger kunnen uitvallen. De maatregel moet helpen bij het oplossen van de de begrotingsproblemen van het land.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat een dergelijke stap wordt gezet in Jordanië. Eind vorige eeuw zorgde een soortgelijke maatregel voor de nodige onrust in het land.

De overheid beloofde maatregelen te nemen om de armste mensen in het land te ontzien.