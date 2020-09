Joosten begint aan monsterklus bij BAM

Ruud Joosten is vanaf dinsdag officieel de nieuwe topman van bouwer BAM. Hem wacht de zware taak om het geplaagde concern door de huidige moeilijke tijd te loodsen. Een van zijn eerste taken wordt het opstellen van een strategisch plan, gebaseerd op sterke punten van BAM.

BAM wordt onder meer geraakt door de coronacrisis, die de effectiviteit op de bouwplaats en het vertrouwen geen goed doen. Daarnaast kampt de onderneming met verliezen bij BAM International en andere problemen. BAM sloot de eerste helft van dit jaar af met een verlies van 234,5 miljoen euro.

Volgens BAM is Joosten, die hiervoor als operationeel directeur van AkzoNobel werkte, voor nu de juiste man. Belangrijk bij zijn aanstelling was zijn bewezen trackrecord in transformatieprogramma’s, waarmee hij organisaties verbeterde, evenals hun operationele prestaties en marge.

Joosten is de opvolger van Rob van Wingerden, die eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde. In de tussentijd was Frans den Houter interim-topman van BAM.