JonkerFieret wil bij meer betrokken zijn dan de jaarrekening

Een accountant houdt zich traditioneel vooral bezig met de jaarrekening, met de controle van cijfers. Maar de twee directeur-eigenaren van JonkerFieret willen meer bieden: „Meedenken met de klanten, dat is onze lust en ons leven.”

Ze leerden elkaar in 1996 kennen. Ad Jonker (58) en Albert Fieret (44) werkten allebei in de wereld van de accountancy. In 2004 begon Albert een eigen kantoor in Barneveld, een jaar later sloot Ad bij hem aan. Sinds die tijd runnen zij samen JonkerFieret. Adviseurs/accountants, staat er op de gevel. Bewust is gekozen voor die volgorde, benadrukken zij. Jonker: „Wij blijven niet in de jaarcijfers hangen. Onze diensten zijn erop gericht een ondernemer vooruit te helpen, met toekomstgericht advieswerk, dat waarde toevoegt aan zijn bedrijf. En als je dan ziet dat je zijn vertrouwen krijgt en dat jouw bijdrage iets oplevert voor hem, dan geeft dat voldoening. Met wisselwerking tussen hem en jou maak je elkaar sterker.” Fieret over hun werk: „Omgaan met mensen en cijfers, die combinatie is mooi.”

Jonker vindt zichzelf „niet de standaard accountant, meer de creatief adviseur”, terwijl zijn collega gaat voor de aanduiding „ondernemend accountant.” „We zijn twee verschillende persoonlijkheden, we vullen elkaar uitstekend aan. Ons partnerschap is ons heel veel waard”, aldus Fieret.

De bv, die vandaag de dag 25 personeelsleden telt, beschikt al sinds 2007 over ook een vestiging in Ede. De klanten behoren tot het midden- en kleinbedrijf, het zijn bedrijven met een omvang tot ongeveer 150 werknemers, met name op het gebied van handel, industrie en dienstverlening. In de agrarische sector is JonkerFieret bijvoorbeeld niet actief.

Geografisch gezien spelen de activiteiten zich voornamelijk af in de Gelderse Vallei, Barneveld, Ede, Veenendaal en zo’n 30 kilometer daaromheen. Jonker: „Elke plaats heeft zijn eigen cultuur. Om de klant aan te spreken, moet je dicht bij hem zitten, verankerd zijn in zijn omgeving.”

De accountants doen het werk dat op hen afkomt. „We zijn er niet actief naar op zoek, het loopt vooral via mond-tot-mondreclame”, zegt Jonker. „Groei beschouwen wij ook niet als een doel op zich, maar het is wel vereist om de mensen binnen onze organisatie kansen te bieden voor ontplooiing. En trouwens: geen groei, dan verpieter je. Wij hebben het liefst klanten die misschien weinig personeel hebben, maar goede ondernemers zijn, die alleen coaching, partnerschap nodig hebben, om verder te ontwikkelen. Als er potentie in een bedrijf zit, merk je dat meteen in een eerste gesprek. Wij begeleiden graag op het hele traject, we hebben producten voor starters, groeiers, volwassen bedrijven en voor complexe operaties als fusies, overnames, verkoop of splitsing van de onderneming, bedrijfsoverdracht binnen de familie, participaties van medewerkers.”

De adviezen omvatten tal van aspecten: strategie, personeelsbeleid, financiering, juridische zaken, fiscaliteit, ICT, assurantiën en hulp bij fusies en ruzies. Jonker: „We zijn geen specialisten op al die terreinen, maar we vervullen wel een signalerende functie. Als wij niet de juiste deskundige in huis hebben, verwijzen we door naar iemand binnen ons netwerk.”

JonkerFieret werft zijn personeel bij voorkeur onder jongeren die het vwo of de havo hebben afgerond. Zij gaan leren en werken, volgen een hbo-opleiding die het bedrijf betaalt. Na de studie wordt bekeken welk specialisme het best bij betrokkene past. Fieret: „We streven breedte na; geen kudde accountants, maar diversiteit. Zij krijgen snel grote verantwoordelijkheden.”

Aan werk geen gebrek. „De economie draait goed. Je ziet een enorme reuring in de markt. Er worden volop bedrijven verkocht, er wordt enorm geïnvesteerd. Er is daarvoor op dit moment ongelooflijk veel geld beschikbaar bij banken en investeerders”, constateert Fieret.

Te hoge werkdruk is een veel gehoorde klacht binnen de accountancy. „Dat speelt ook bij ons”, erkent Fieret. „Dat zit ’m vooral in pieken bij bijzondere opdrachten, een overname bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel de krenten in de pap, daar kunnen wij en onze medewerkers veel van leren.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: JonkerFieret

Waar: Barneveld en Ede

Sinds: 2004

Activiteit: advisering en accountancy

Aantal medewerkers: 25