Jongeren gaan Rutte adviseren over coronacrisis

Twee jongerenplatforms werken vanaf maandag samen om oplossingen te bedenken voor problemen waar jongeren in de coronacrisis tegenaan lopen. Denktank-Y en het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) bundelen de adviezen over werk, opleiding en huisvesting en bieden deze aan het eind van het jaar aan premier Mark Rutte aan.

De platforms, samengevoegd in de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC), lanceren maandag een app waarmee jongeren tussen 16 en 35 jaar online met elkaar in gesprek kunnen gaan. In de app worden onder meer vragen gesteld over belemmeringen rond werk, opleiding en huisvesting, maar ook over welke kansen de corona-periode met zich mee brengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis. Ook het klimaat, gelijke kansen en mentale gezondheid komen aan bod.

„Een advies door, voor én over jongeren, dat wordt de kracht van dit advies”, zegt Maurice Knijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform. „Daarom roep ik elke jongere in Nederland op om met ons online het gesprek aan te gaan.” De tussentijdse resultaten worden door de JDC met het kabinet besproken. In december verwacht de denktank een advies aan Rutte te kunnen presenteren.