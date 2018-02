Jonge vrouwen vaak vermoeid door werk

Bijna een vijfde van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar had in 2016 last van psychische vermoeidheid door het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Volgens het onderzoek voelden zij zich minstens een paar keer per maand emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het einde van de werkdag. Van alle werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), vrouwen iets vaker dan mannen. Die klachten komen vaker voor bij langere werkweken en spelen meer bij alleenstaanden dan bij mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.

Vakbond CNV is verontrust door de cijfers. „Dit zijn ronduit zorgwekkende cijfers, teveel werknemers worden opgejaagd tot ze niet meer kunnen. Dat kan natuurlijk niet. Zo branden talloze jonge mensen af voordat ze echt begonnen zijn. De gevolgen van een burn-out op jonge leeftijd kunnen je levenslang blijven achtervolgen”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. De bond stelt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor werkdruk en psychische belasting bij jonge werknemers.