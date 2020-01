‘Jonge Nederlander eet vaker buiten de deur’

Jonge Nederlanders eten steeds vaker een hapje buiten de deur. Dat zorgde ervoor dat restaurants, cafés en andere eetgelegenheden (waaronder ook maaltijdbezorgers) hun omzet in het afgelopen jaar opvoerden tot 21 miljard euro, meldde het FoodService Instituut Nederland (FSIN).

Al met al groeide de omzet van deze zogeheten foodservicebedrijven met 4,4 procent op jaarbasis. Dat is een licht hogere groei dan bij supermarkten en speciaalzaken als slagerijen en bakkerijen die met foodservicebedrijven steeds vaker direct concurreren. Uit eten gaan of laten bezorgen groeit al sinds 2015 sneller dan zelf thuis eten bereiden, aldus het FSIN. In het afgelopen decennium namen de opbrengsten van foodservicebedrijven met 16,5 procent toe, stelt het kennisinstituut op basis van eigen gegevens.

Vooral jongere generaties dragen bij aan de populariteit van ‘uit eten’, aldus directeur Jan-Willem Grievink van het FSIN. Hij wijst naar millennials en de generatie daarna. Millennials besteden volgens het instituut veruit het meest eraan van alle generaties, zo’n 1512 euro per jaar. Babyboomers geven ongeveer een derde van dat bedrag uit per jaar. De generatie geboren voor het einde van de Tweede Wereldoorlog besteedt het minst, gemiddeld 436 euro per jaar.

Dit decennium zullen de jongste generaties goed zijn voor 65 procent van de omzet van eetgelegenheden, voorspelt het FSIN. Volgens Grievink is uit eten gaan „speerpunt van hun levensstijl”. Regelmatig op stap gaan voor een hapje is „de normaalste zaak van de wereld” voor de jongere generaties, aldus de directeur.

Ondanks meer consumptie buitenshuis, staat het rendement van foodservicebedrijven onder druk. Dat komt door de toegenomen concurrentie. Met name in steden als Almere, Utrecht en Tilburg, waar lege winkelpanden steeds vaker omgetoverd worden tot nieuwe eetgelegenheden, is dat volgens het instituut het geval.

Het FSIN presenteert alle trends op de vakbeurs Horecava. Dat is de jaarlijkse horecavakbeurs die deze week wordt gehouden in de RAI in Amsterdam.