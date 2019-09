‘Jonge bestuurder moet nieuwere auto kopen’

Jonge bestuurders moeten zich bij de zoektocht naar een auto niet te veel richten op oude auto’s. Die zijn weliswaar goedkoper in de aanschaf, maar brengen vaak veel extra kosten met zich mee, zoals een hogere WA-autoverzekering. Dat concludeert de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een eigen analyse op basis van drie verschillende soorten auto’s.

Jongeren met een oude auto veroorzaken volgens verzekeraar Univé aanzienlijk meer schade dan jongeren met een nieuwere auto. Verzekeraars Nationale-Nederlanden en OHRA geven daarnaast aan dat met een oude auto de kans op schade sowieso groter is. Een nieuwe auto heeft bijvoorbeeld meer hulpmiddelen om een aanrijding te voorkomen, zoals een antiblokkeersysteem.

Een gemiddelde bestuurder van achttien jaar oud zonder schadevrije jaren is bij de aanschaf van een Audi A3 uit het bouwjaar 2008 zo’n 100 euro per maand meer kwijt aan WA-premie dan voor hetzelfde type auto uit 2013. Bij een Toyota Aygo is het verschil een tientje per maand en bij een Volkswagen Golf 25 euro.