Jolande Sap commissaris afvalverwerker Renewi

Voormalig GroenLinks-leider Jolande Sap gaat aan de slag bij afvalverwerker Renewi. Zij wordt per 1 april commissaris bij het bedrijf, dat vorig jaar ontstond uit een fusie tussen de Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel.

De oud-politica neemt verder plaats in de comités bij Renewi op het gebied van beloningsbeleid en nominaties. Het bedrijf zei verheugd te zijn met de aanstelling van Sap en stelt dat haar ervaring het bestuur van Renewi een extra en waardevol perspectief biedt op de markt voor recycling.

Sap was tussen december 2010 en oktober 2012 politiek leider van GroenLinks. Daarvoor was ze twee jaar Kamerlid. Sap is onder meer ook commissaris bij accountants- en adviesbureau KPMG en bij telecombedrijf KPN.