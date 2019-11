Johnson wil vastgoedbeleggers afschrikken

Buitenlandse vastgoedbeleggers zouden in het Verenigd Koninkrijk een heffing van 3 procent op de aankoopwaarde van onroerend goed moeten betalen. Dat plan ontvouwde de Britse premier Boris Johnson. De maatregel is bedoeld om vermogende beleggers af te schrikken. Die zouden mede verantwoordelijk zijn voor het opdrijven van de huizenprijzen.

Het plan maakt deel uit van de verkiezingscampagne van de Conservatieve Partij van Johnson, die vooral gericht is op de brexit. De Britse uittreding uit de Europese Unie moet binnen enkele maanden gerealiseerd. Daarna zullen de Conservatieven overgaan op binnenlandse kwesties zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.

De voorbije jaren is het de Britse regeringen niet gelukt om het woningtekort op de langere termijn aan te pakken. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat huizenprijzen flink zijn gestegen. De Conservatieven wezen op onderzoek waarin werd gesteld dat in de periode 2014 tot en met 2016 circa 13 procent van alle nieuwbouwhuizen in Londen naar buitenlandse kopers ging. Het plan zou de Britse staatskas een slordige 120 miljoen pond per jaar kunnen opleveren.