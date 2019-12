Johnson wil techreuzen ‘correct’ belasten

De Britse premier Boris Johnson is van plan maatregelen te nemen om Amerikaanse techbedrijven op een juiste manier te belasten. Dat zegt hij tijdens een interview op ITV.

Volgens Johnson is het zaak dat de inkomsten die bedrijven als Google en Facebook in het Verenigd Koninkrijk behalen „correct” worden belast. Hij noemde dat „een belangrijk punt”.

Het is volgens de Britse premier een valse aanname dat een dergelijke belasting onderwerp zal zijn van handelsbesprekingen tussen de Britten en de VS. „Het is echter niet noodzakelijk dat we dat doen op een hardhandige en discriminerende wijze om daarmee een handelsoorlog te ontketenen”, aldus Johnson.