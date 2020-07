„Johnson waarschuwt Merkel voor harde brexit”

De Britse premier Boris Johnson heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel dinsdag gewaarschuwd dat Groot-Brittannië geen handelsdeal met de Europese Unie zal sluiten als Brussel niet bereid is tot compromissen. Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag. Johnson zei tegen Merkel dat Groot-Brittannië klaar is voor een harde brexit.

Dinsdag vond informeel overleg plaats tussen Britse en EU-onderhandelaars. De Britten zijn begin dit jaar uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. De onderhandelingen over een handelsakkoord verlopen stroef, onder meer vanwege meningsverschillen rond visserijrechten en de invloed van Europese gerechtshoven op Britse wetgeving.

Het kantoor van Johnson verklaarde later dat de Britse regering toegewijd is aan het bereiken van een handelsovereenkomst, maar tegelijkertijd ook klaar is voor een harde brexit, dus zonder handelsdeal.

Merkel waarschuwde vorige week woensdag, de dag dat Duitsland het roterende EU-voorzitterschap op zich nam, nog dat de EU zich erop moet voorbereiden dat de onderhandelingen met de Britten kunnen mislukken.