Johnson: optimischer over bereiken akkoord dan Barnier

Boris Johnson is optimistischer over het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dan EU-hoofdonderhandelaar Michael Barnier. Dat zei de Britse minister-president vrijdag op de radiozender LBC. Barnier zei eerder deze week nog dat er „serieuze” meningsverschillen bij de onderhandelingen waren.

De onderhandelaars kwamen deze week met een beperkt aantal adviseurs voor het eerst sinds maart weer fysiek bijeen in Brussel, nadat eerdere onderhandelingsrondes per video geen tastbare resultaten hadden opgeleverd. Volgende week wordt verder gepraat in Londen. Ook in de weken daarna gaan de onderhandelingen door.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Bij het uitblijven van een akkoord wordt serieuze economische schade voorzien. De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde woensdag, de dag dat Duitsland het roterende EU-voorzitterschap op zich nam, dat de EU zich erop moet voorbereiden dat de onderhandelingen mislukken.

Economen van ING verwachten nog steeds dat een akkoord de meest waarschijnlijke uitkomst is, ook al schatten ze de kans op een harde brexit hoger in dan eind vorig jaar. De bank verwacht wel dat er pas dichtbij de deadline van eind dit jaar beweging komt in de standpunten.

Een groot probleem blijft volgens ING dat veel Britse bedrijven die alleen exporteren naar de EU waarschijnlijk niet goed genoeg zijn voorbereid op de brexit, zeker omdat ze ook al te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Zo zouden kleinere bedrijven niet genoeg marge hebben om de extra douane- en transportkosten op te vangen, en in het geval van een harde brexit de tarieven.