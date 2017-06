Johan Verkuijl heeft eerder een baan dan een diploma

Hij heeft al een jaarcontract op zak, hoewel hij zijn diploma nog moet ophalen bij het Hoornbeeck College in Amersfoort. Tijdens zijn laatste stage kreeg Johan Verkuijl uit Rhenen een baan aangeboden bij automatiseringsbedrijf AuteQ in Ederveen. „Een geweldige uitdaging.”

Veel moeite heeft Verkuijl (21) overigens niet hoeven te doen om de job te bemachtigen. Tijdens zijn opleiding elektrotechniek niveau 4 deed hij jaarlijks een stage. In het derde jaar zat hij een halfjaar bij AuteQ.

„Dit beviel het bedrijf blijkbaar zo goed dat de directeur mij oktober vorig jaar benaderde met de vraag of ik ook mijn afstudeerstage bij hen wilde doen”, zegt hij. „Kortgeleden kreeg ik zelfs een baan aangeboden. Daar zei ik geen nee op, want ik heb het er geweldig naar mijn zin.”

Op vrijdag 2 juni zette Verkuijl een punt achter zijn stage. De maandag erop reisde hij weer naar Ederveen. Niet als stagiair, maar als werknemer met een jaarcontract op zak.

Hij is een van de vele jongeren die na hun opleiding fulltime aan de slag gaan. Donderdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat hun aantal voor het eerst sinds 2007 is gestegen.

Verkuijl en zijn medestudenten kregen geen stageplaats in de schoot geworpen. Ze moesten zelf op zoek gaan naar een geschikte plek aan de hand van de lijst van bedrijven waarmee het Hoornbeeck College goede ervaringen heeft.

Waarom koos je voor AuteQ?

„Ik heb de studierichting automatisering en elektronica gekozen. AuteQ is gespecialiseerd in het maken van software voor productieprocessen in bedrijven. Tijdens de stage in het derde jaar ben ik bezig geweest met een intern project. Ik heb een softwareprogramma ontwikkeld waarmee de vijftien werknemers centraal hun uren kunnen bijhouden. Dat was leuke klus. Softwareontwikkeling was een tamelijk nieuw terrein, maar ik kreeg gelukkig goede ondersteuning van collega’s.”

Het was dus geen straf om nóg een halfjaar bij AuteQ te bivakkeren?

„Absoluut niet. Ik heb mij dit laatste halfjaar beziggehouden met het maken van een besturingsprogramma voor ovens die glas buigen in een bedrijf in Berlijn. We zijn twee keer in Duitsland geweest om het productieproces te bekijken. Ik krijg nu dankzij mijn baan de kans om dit project zelf af te ronden.”

Wat spreekt je zo aan in dit werk?

„Dat je als het ware in een machine kruipt en de werking ervan minutieus bestudeert. Aan de hand van de resultaten ga je software ontwikkelen om het productieproces te optimaliseren. Uiteindelijk begeleid je de oplevering van de software ter plekke. Het geeft een kick wanneer anderen blij zijn met het resultaat.”

Zijn er nog minpunten aan je werk?

„Een klein minpunt is dat ik nu nog álle werkdagen in Ederveen zit. Dit gaat in de toekomst veranderen, omdat ik dan projecten bij de klant zal opleveren.”

Heb je weleens wakker gelegen van de vraag of je een baan zou vinden?

„Eerlijk gezegd niet. Al tijdens mijn derde stage liet de directeur doorschemeren dat ze blij met me waren en dat er best wat moois in het vat zou kunnen zitten.”

Hoe zit dat met je klasgenoten?

„Meer dan de helft van de zestien klasgenoten heeft nu al een baan of bijna een baan gevonden. Er is voldoende werk in de elektrotechniek te vinden. Scholieren met een profiel op LinkedIn krijgen aanbiedingen van alle kanten. Toch wordt een baan ons niet in de schoot geworpen, want bedrijven nemen niet de eerste de beste aan.”

Biedt jouw eerste baan voldoende uitdaging?

„Absoluut. De helft van mijn collega’s houdt zich bezig met het ontwikkelen van software. Veel daarvan is volslagen nieuw voor mij. Ik kan dus jaren vooruit bij AuteQ.”