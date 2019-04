Jet Airways schrapt internationale vluchten

Jet Airways schrapt tot en met maandag vrijwel alle internationale vluchten. Alleen een geplande vlucht van Amsterdam naar India op vrijdag vertrekt nog. Hoeveel reizigers worden getroffen, kon een woordvoerster van de Indiase luchtvaartmaatschappij niet zeggen.

Het bedrijf is een partner van KLM. Reizigers die via de Nederlandse maatschappij boeken kunnen daardoor op de passagierslijst van een vlucht van de Indiase maatschappij staan. KLM zegt er alles aan te doen gedupeerde reizigers via andere vluchten op de plaats van bestemming te krijgen.

Jet Airways verkeert al langer in financiële problemen. Eerder deze week ging een vliegtuig van Jet Airways op Schiphol aan de ketting. Om aan geld te komen werd de vloot eerder al ingekrompen, onder meer door huurcontracten van vliegtuigen te beëindigen. Verschillende leasemaatschappijen zouden nog geld van de maatschappij moeten krijgen.