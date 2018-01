Je hebt straks geen auto, maar je gebruikt er een

De auto krijgt meer het karakter van een nutsvoorziening dan van statussymbool.

Een eindje toeren in een zelfrijdende auto is een vreemde gewaarwording. De chauffeur heeft z’n aandacht niet bij de weg, laat het stuur en de pedalen los en zit gewoon tegen je te praten.

Intussen draait het stuurwiel zelfstandig rond, trekt de auto netjes op, houdt zich aan de snelheidslimiet en stopt voor voetgangers en verkeerslichten.

Wat gebeurt er als de computer uitvalt, vraag je je dan af? „Geen probleem”, zegt Lyle Johnson van Renesas, een Japans bedrijf dat hardware produceert voor zelfrijdende auto’s en in Las Vegas een reeks van die voertuigen laat zien. „Er zitten drie processoren in die allemaal dezelfde taak hebben. Als er één uitvalt, zijn er nog twee reserve.”

De chauffeur laat het zien tijdens de rit: hij schakelt een van de processoren uit. De auto rijdt onbekommerd verder, passeert een parkeerplaats waar een verkeerspion in staat en zoekt naar de eerste de beste parkeerplaats die vrij is. Daar parkeert de auto zichzelf en wacht tot de processor weer herstart is.

Bij de technologiebeurs CES in Las Vegas geven verschillende bedrijven demonstraties. Vreemd genoeg zijn het niet de grote automerken zelf, maar kom je onbekende namen tegen: Valeo, Torc, Keolis, Navya en Aptiv.

Die laatste is een opvallende eend in de bijt vanwege de samenwerking met Lyft. Lyft is het ”broertje” van de veelbesproken taxidienst Uber en wil snel met de zelfrijdende auto aan de slag. Bezoekers van de CES konden de afgelopen dagen een rit boeken in de aangepaste BMW via hun smartphone, met de app van Lyft.

Dat ook Uber bezig is met autonome voertuigen, wijst erop dat de auto in de toekomst meer het karakter heeft van een nutsvoorziening dan van een statussymbool. Je hébt geen auto, maar je gebrúíkt er een.

„Jongeren hebben daar geen moeite mee, die denkt anders over autorijden”, zegt gouverneur Rick Snyder van de staat Michigan. „Ik heb drie kinderen en voor hen gaat het er meer om hoe ze van A naar B komen en wat je kunt in doen in zo’n voertuig als je niet zelf hoeft te rijden.”

Uiteraard hebben Uber en Lyft, net als het Chinese Baidu, belang bij data van de gebruikers. Daarom bieden ze telkens nieuwe diensten aan.

Auto van de toekomst rijdt op data