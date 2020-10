Is een bouwmarkt alleen voor mannen interessant? Mededirecteur T. C. van Dieren moet erom lachen. Een volstrekt achterhaald idee, vindt hij. „Je hóéft hier niet eens van klussen te houden.” De deuren van de grootste Gamma van Nederland, in Ridderkerk, gaan dinsdagavond open voor genodigden. Woensdag voor de echte klanten.

Hoe groot is nu eigenlijk 6500 vierkante meter? Heel groot. Groot genoeg in ieder geval om zo’n 30.000 soorten artikelen uit te stallen. En dat op zo’n manier dat de klant gaat rondneuzen. „Moet je eens kijken hoeveel soorten.” Van Dieren wijst met een breed gebaar in de richting van de afdeling elektrische gereedschappen. „Als je gevoel hebt voor techniek en klussen, dan kun je je hier uitleven. Apparaten bekijken, ze in handen nemen. Funshopping noem ik dat.”

Het pand op het voormalige Bakker-terrein in hartje Ridderkerk is gloednieuw. „Voorheen was dit een vervallen industrieterrein”, weet de zakenman. „Er stond een staalconstructiebedrijf, het was een puinhoop.” Samen met de concurrent, een Karwei-bouwmarkt, maakte de ondernemer een plan om daar verandering in te brengen.

De Esselink Groep uit Middelharnis, waar Van Dieren aan het roer staat, exploiteert al sinds 1984 een Gamma-bouwmarkt met een vloeroppervlak van zo’n 2500 vierkante meter in Ridderkerk. In 1996 kwam er een Karwei-vestiging -ook onderdeel van de franchiseorganisatie Intergamma- bij in de stad, 2000 vierkante meter groot.

Van Dieren en de huidige Karwei-eigenaren, de gebroeders Vermeulen, speelden een paar jaar geleden ieder met de gedachte uit te breiden. Totdat ze met elkaar in gesprek kwamen. „Het bleek dat we goed door één deur konden. Wij huldigen de stelling dat je goed voor je personeel moet zijn én dat de winkel nooit op zondag open mag. Op die punten bleken we elkaar te kunnen vinden.”

Het resultaat van de onderhandelingen staat nu direct naast het centrum van Ridderkerk te glimmen. Vanavond verricht burgemeester Waaijer van Ridderkerk de officiële openingshandeling. Prachtlocatie, vinden de eigenaren. „Hiertegenover staat de supermarkt van Bas van der Heijden. Het winkelgebied van Ridderkerk is op loopafstand. Voor elk wat wils.” Gratis parkeren kan op een van de 160 plaatsen voor de deur. De keuze voor het Gamma-merk op de gevel was overigens snel gemaakt: „Die formule is aanzienlijk bekender.” In Nederland zijn 139 Gamma-bouwmarkten tegen 87 Karwei-vestigingen.

Van Dieren -„ik klus wel eens wat, maar het moet niet te ingewikkeld worden”- is trots op de nieuwe winkel. „We bieden heel veel, hebben een diep assortiment. Misgrijpen mag eigenlijk niet meer voorkomen.” De mega-Gamma is ook breder dan de gemiddelde soortgenoot. „Wij verkopen bijvoorbeeld ook keukens.” Verder kwam er een tweede verfmengmachine, die verschillende verfsoorten in de gewenste verhouding door elkaar schudt. „Wat bij de schilder kan, kan hier nu ook.”

Niet alleen de man behoort tot de doelgroep. „Dat is een achterhaald idee. Tegenwoordig zijn er genoeg vrouwen die de handen uit de mouwen steken.” En zelfs als dat niet het geval is, is er geen reden om de bouwmarkt uit de weg te gaan. Van Dieren spreekt met gevoel over de „decoratieve kant” van de winkel. „Al die soorten en kleuren behang, de rolgordijntjes, de badmatjes en noem maar op. Dat spreekt dames aan.”

Gamma gaat zogenoemde branchevreemde producten niet uit de weg. In de schappen liggen naast schroefjes en moertjes bijvoorbeeld ook pakken kopieerpapier. „Maar het is niet de bedoeling dat wij computers gaan verkopen, om maar eens wat te noemen. We proberen dicht bij onze leest te blijven. In de eerste plaats is dat de bouwmarkt, met daaromheen het decoratieve assortiment. Daar zijn we goed in.”

De winkels van de Esselink Groep -er zijn ook bouwmarkten in Vlissingen, Goes, Hellevoetsluis en Zwijndrecht- houden de deuren op zondag gesloten. En ook op tweede paasdag, tweede pinksterdag en hemelvaartsdag wordt er niet verkocht. „Ik probeer daar helder in te zijn. Hoe je het ook bekijkt, mensen zouden er kerkdiensten voor moeten verzuimen. Dat wil ik niet.”

De ondernemer heeft het idee dat de klussersmarkt zich „enigszins stabiliseert. Wij bestaan bij de gratie van bouwen en verbouwen. De gigantische groei van de jaren negentig is echter voorbij.” Geen reden om bij de pakken neer te zitten trouwens. „Het gaat er nu om dat je je onderscheidt. Dat kan door een totaalconcept te bieden. En vriendelijk en deskundig personeel (ruim zestig medewerkers, HdB) op de winkelvloer is ook een pluspunt.”