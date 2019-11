Jarig CNV bepleit levenlang leren

Niet alleen werkgever en overheid, maar ook medewerkers zelf zijn verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.

Dat stelde voorzitter Pim Fortuin van CNV Vakmensen, oudste bond binnen het Christelijk Nationaal Vakverbond, vrijdag tijdens het jubileumcongres in Nieuwegein. De 125-jarige vakbond presenteerde zijn initiatief ”Leerrekening”. Via afspraken in cao’s regelde de vakbond dat 200.000 werknemers aanspraak kunnen maken op een eigen scholingsbudget, dat ze kunnen meenemen naar een nieuwe werkgever.

Die prikkel om een leven lang te blijven leren, besprak koningin Máxima, die eveneens te gast was, met onder andere adviseurs van CNV Vakmensen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

Ook de weerbarstigheid van de praktijk kwam ter sprake; vaak hebben mensen te weinig zelfvertrouwen om aan een opleiding te beginnen, of ze zien de noodzaak ervan niet in.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) noemde in zijn toespraak de CNV Vakmensen een „stevige dijk van bescherming en zachte motor van empowerment.”