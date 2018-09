„Jarenlange krimp pc-markt stopt in 2019”

De jarenlange krimp van de wereldwijde pc-markt komt in 2019 ten einde. Dat verwacht marktonderzoeksbureau Canalys. Volgens de onderzoekers zal de wereldwijde verkoop van personal computers, laptops en notebooks volgend jaar waarschijnlijk met 0,3 procent groeien tot meer dan 262 miljoen stuks.

Daarmee zou een punt gezet worden achter zeven jaar met dalende verkopen. Canalys ziet vooral voor de regio Asia Pacific een sterkere vraag naar computers, zowel van bedrijven als consumenten. Dat komt onder meer door de sterk groeiende dienstensector in landen als India, Indonesië, de Filipijnen en Thailand en vraag naar computers voor bijvoorbeeld spelletjes in Zuid-Korea, Japan en Australië. In China wordt wel een lichte krimp voorspeld.

Ook voor de Verenigde Staten, de grootste pc-markt ter wereld, wordt groei voorspeld. Dat komt mede door de sterke Amerikaanse economie waardoor er meer vraag is naar pc’s. Ook worden computers wereldwijd vervangen vanwege toegenomen zorgen over digitale veiligheid. In Europa wordt door Canalys overigens een lichte daling van de pc-vraag voorzien.