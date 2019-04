’Japanse telecomreus ‘gewoon’ naar Londen’

Alsof er geen brexit is. De Japanse telecomreus NTT kiest in een tijd dat veel bedrijven vanwege de brexit het Verenigd koninkrijk de rug toekeren ‘gewoon’ voor Londen als vestigingslocatie van zijn nieuwe overzeese hoofdkantoor, zo schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden.

Het kantoor in Londen moet een belangrijke uitvalsbasis worden voor NTT. Vanuit de Britse hoofdstad moeten verschillende dochterondernemingen worden aangestuurd, zoals Dimension Data en een onderdeel van NTT Communications.

Volgens de bron is de keuze op Londen gevallen, omdat de stad nog steeds een wereldwijd financieel knooppunt is en omdat er een ruim aanbod van arbeid is. Veel andere bedrijven nemen met het oog op een no-dealbrexit juist maatregelen, zoals een gehele of gedeeltelijke verhuizing naar het vasteland, om te zorgen dat ze toegang houden tot de Europese markt.