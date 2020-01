Japanse minister roept Ghosn op terug te komen voor proces

Als Carlos Ghosn, de gevallen automagnaat, zijn onschuld wil bewijzen, dan zal hij in Japan voor de rechter moeten verschijnen. Dat zei de Japanse minister van Justitie Masako Mori donderdag op een ingelaste persconferentie.

Ghosn zat in Japan in huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als baas van Renault en Nissan. Hij wist eind december het land te ontvluchten en dook op in Libanon.

Mori lastte de persconferentie in nadat Ghosn eerder op woensdag felle kritiek had geuit op het Japanse rechtssysteem. Hij beschuldigde de Japanse justitie er van samen te hebben gespannen met hoge krachten binnen Nissan om hem ten val te brengen. Ook zou de oud-topman van Renault en Nissan slecht behandeld toen hij vastzat in het land.

Mori laakte de vlucht van Ghosn uit haar land. „Een schending van vertrouwen die niet uitgelegd kan worden aan onze kinderen”, zei de minister. Mori herhaalde dat Japan een manier zoekt om Ghosn terug te halen voor berechting.