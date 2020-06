Japanse industrie in april met tiende gekrompen

De productie in de omvangrijke Japanse industrie is in april met bijna een tiende gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Japanse overheid op basis van definitieve cijfers.

Volgens de nieuwste meting daalde de industriële productie met 9,8 procent ten opzichte van maart. Eerder werd nog een afname van de productie met 9,1 procent gemeld.

In april was door het coronavirus sprake van een versnelde krimp in de Japanse industrie. Het hardst werden de auto-industrie en staalmakers geraakt door de pandemie.

Japan zit formeel in een recessie, hoewel de krimp van de economie in het eerste kwartaal minder sterk was dan verwacht. Naar verwachting doet de klap van de virusuitbraak zich het hardst voelen in het tweede kwartaal. Gerekend wordt op een daling van het bruto binnenlands product van 22 procent. Japan is de derde economie van de wereld.

Het Japanse parlement stemde daarom in met een extra stimuleringspakket van 31,9 biljoen yen, omgerekend zo’n 263 miljard euro. Daarmee komt het totaal aan steun van de Japanse overheid om de crisis te verzachten omgerekend op 1,9 biljoen euro uit, wat gelijkstaat aan bijna 40 procent van het bruto binnenlands product.