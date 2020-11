Japanse economie toont herstel na coronadip

De economie van Japan veert weer stevig op na de klap van de coronacrisis eerder dit jaar. De economie van het Aziatische land groeide in het derde kwartaal volgens nieuwe cijfers met ruim 5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal waarin de economie met bijna 8 procent kromp. Het was de eerste groei in vier kwartalen.

De toename van het bbp in de periode van juli tot en met september is vooral te danken aan de groei van de consumentenuitgaven. Die waren in het tweede kwartaal nog flink afgenomen door de coronacrisis en de noodtoestand die de Japanse regering in mei had uitgeroepen. De export steeg daarnaast erg sterk nadat in een groot aantal landen de coronamaatregelen werden versoepeld of opgeheven. De investeringen van bedrijven namen wel verder af, omdat het ondernemersvertrouwen laag blijft.

De groei dreigt in het vierde kwartaal wel af te nemen. Economen verwachten dat het drie jaar kan duren tot de economie weer op het niveau van voor de coronacrisis zit.

Japan is niet het enige Aziatische land waar de economie de weg omhoog heeft teruggevonden. In buurland China werd maandag bekendgemaakt dat de industriële productie in oktober sterk is toegenomen. Ook de winkelverkopen in het land zaten vorige maand weer in de lift.