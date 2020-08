Japanse economie krimpt met 7,8 procent

De Japanse economie is in het tweede kwartaal met 7,8 procent gekrompen ten opzicht van een kwartaal eerder. Het is volgens analisten de grootste klap voor de op twee na grootste economie van de wereld in haar naoorlogse geschiedenis. Het betekent voor Japan het derde opeenvolgende kwartaal van krimp.

De economische neergang van Japan is iets groter dan verwacht, maar nog altijd minder fors dan in veel andere landen. Dat komt omdat het Aziatische land niet al te beperkende coronamaatregelen heeft genomen.

„De grote daling kan worden verklaard door de afname van de consumptie en de export”, zegt hoofdeconoom Takeshi Minami van onderzoeksbureau Norinchukin. De consumentenuitgaven daalden het afgelopen kwartaal met 8,2 procent en de export viel terug met 18,5 procent. „Ik verwacht in het kwartaal juli-september weer groei, maar wereldwijd is het herstel overal traag, behalve in China.”

In Nederland daalde het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 8,5 procent, zo werd vrijdag bekend. De krimp in Nederland was kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.