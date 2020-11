Japanse economie groeit weer

Het Japanse bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal met 5 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande trimester. Dat blijkt uit cijfers die de overheid maandag bekendmaakte. Het gaat om de eerste groei in vier kwartalen.

In het vierde kwartaal van 2019 kromp de economie met 1,8 procent nadat de btw in Japan omhoog ging. In het eerste semester van dit jaar daalde het bbp met 0,6 procent, en door de coronacrisis kende de Japanse economie in het tweede trimester een historische terugval van 8,2 procent. Japan kwam zo terecht in de eerste recessie sinds 2015.

Het bbp in het derde trimester groeide sterker dan verwacht: analisten gingen uit van een groei van 4,4 procent.

De toename van het bbp tussen juli en september is vooral te danken aan de groei van de consumentenuitgaven (+4,7 procent). Die waren in het tweede kwartaal sterk afgenomen door de coronacrisis en de noodtoestand die de Japanse regering in mei had uitgeroepen. De export steeg ook sterk (+7 procent) nadat in een groot aantal landen de coronamaatregelen werden versoepeld of opgeheven.

De investeringen van bedrijven namen wel nog af (-3,4 procent), omdat het ondernemersvertrouwen laag blijft.

De groei dreigt in het vierde kwartaal wel opnieuw af te nemen. Economisten verwachten dat het drie jaar kan duren tot de economie weer op het niveau van voor de coronacrisis terechtkomt.