Japanse beurs zet winstreeks voort

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende landen, waaronder Japan. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden daarbij voor enige terughoudendheid.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,7 procent hoger op 21.419,23 punten. Het was de derde winstbeurt op rij. De Nikkei staat daarmee voor deze week al zo’n 5 procent in de plus. De opheffing van de noodtoestand in Japan en de hoop op meer steunmaatregelen van de Bank of Japan bleven zorgen voor optimisme bij Japanse beleggers.

De Chinese beurzen gingen licht omlaag. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat de Amerikaanse overheid sancties overweegt tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg eveneens 0,2 procent.