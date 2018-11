Japanse beurs toont herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde dinsdag wat herstel, na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan het overwegend hogere slot op Wall Street en hielden met een schuin oog de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten in de gaten. Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,1 procent in de plus op 22.147,75 punten. Toyota klom 2,1 procent. De Japanse autofabrikant voerde zijn jaarverwachtingen voor de omzet en winst op, mede dankzij flinke kostenbesparingen. Ook voorziet Toyota de autoverkopen de komende tijd aantrekken. Telecomconcern Softbank zag een eerdere ruime koerswinst verdampen en daalde 2 procent na publicatie van de kwartaalresultaten.

De toeleveranciers van Apple stonden echter onder druk na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern zijn plannen voor extra productielijnen voor de nieuwe iPhone XR in de ijskast heeft gezet. Japan Display zakte 3,8 procent, TDK verloor 2 procent en Nitto Denko daalde 2,5 procent. In Taiwan zakten Foxconn en Pegatron tot 4,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,1 procent en de beurs in Shanghai leverde 0,7 procent in. De Kospi in Seoul stond nagenoeg vlak. De All Ordinaries in Sydney sloot 1 procent hoger. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank, die de rente onveranderd liet op 1,5 procent.