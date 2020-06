Japanse beurs staakt lange winstreeks

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag lager gesloten en daarmee kwam een zevendaagse winstreeks ten einde. Beleggers in Japan namen wat gas terug en keken uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag begint. De andere beurzen in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit in navolging van de positieve stemming op Wall Street, waar technologiebeurs Nasdaq de hoogste stand ooit bereikte.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de min op 23.091,03 punten. De Japanse hoofdindex won in de afgelopen zeven handelssessies bijna 6 procent dankzij de hoop op een herstel van de wereldwijde economie en keerde terug naar het hoogste niveau sinds 21 februari.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,8 procent. De handel in het aandeel Cathay Pacific werd stilgelegd. De South China Morning Post meldde dat de overheid van Hongkong de luchtvaartmaatschappij wil redden met omgerekend zo’n 3,4 miljard euro aan leningen en een direct belang in het bedrijf. In Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, maakte de All Ordinaries een inhaalslag en steeg 2,6 procent onder aanvoering van de Australische banken.

De Kospi in Seoul stond vlak. De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung Electronics noteerde 0,2 procent hoger. Volgens het lokale persbureau Yonhap heeft de centrale rechtbank van Seoul besloten af te zien van een arrestatiebevel tegen Jay Y. Lee, vicevoorzitter van Samsung. Lee verscheen maandag voor de rechter voor een hoorzitting over boekhoudfraude en zijn rol in een controversiële fusie tussen twee Samsung-filialen.