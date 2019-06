Japanse beurs sluit vrijwel vlak

De Japanse effectenbeurs is donderdag vrijwel vlak geëindigd. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten een dag eerder. Het uitblijven van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Mexico zorgde voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd ook uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot een fractie lager op 20.774,04 punten. Een dag eerder won de index nog 1,8 procent. Telecomconcern SoftBank en retailbedrijf Fast Retailing, twee zwaargewichten op de Japanse beurs, stegen respectievelijk 3,2 en 2,8 procent. De Japanse automaker Nissan zakte 1,7 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler zijn voorstel om te fuseren met het Franse Renault, een samenwerkingspartner van Nissan, heeft ingetrokken.

De Chinese beurzen deden een stapje terug. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de beursgraadmeter in Shanghai verloor 0,8 procent. In Seoul werd niet gehandeld vanwege een feestdag. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent. Vooral de Australische financiële aandelen waren in trek.