Japanse beurs sluit met klein verlies

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met klein verlies gesloten. Beleggers verwerkten de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie weer afnam. De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, lijkt namelijk niet zomaar voor een steunpakket te willen stemmen. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio deden overwegend een stapje terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,4 procent lager de dag uit op 23.567,04 punten. Een waardedaling van de Japanse yen hield de koersverliezen beperkt. Beursuitbater Japan Exchange Group verloor 1,5 procent. Volgens mediaberichten onderzoekt de Japanse financiële toezichthouder de storing op de Tokyo Stock Exchange, die eerder deze maand de handel in Tokio een hele dag platlegde. Stadionuitbater Tokyo Dome klom juist 1,5 procent, na berichten dat het Hongkongse hedgefonds Oasis Management een verzoek heeft ingediend voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de top van het bedrijf te vervangen.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,1 procent in de plus, na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,2 procent. SK Hynix verloor 1,9 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker koopt de geheugentak van zijn Amerikaanse branchegenoot Intel voor 9 miljard dollar.