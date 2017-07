Japanse beurs eindigt week in de min

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager geëindigd. Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De koersuitslagen bleven beperkt na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Ook verwerkten de Aziatische markten het besluit van de Europese Centrale Bank, die een dag eerder het monetaire beleid ongewijzigd liet.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de min op 20.099,75 punten. De Japanse hoofdindex bleef daarmee deze week vrijwel onveranderd. Bij de bedrijven steeg Yaskawa Electric 10 procent. De maker van industriële robots schroefde zijn winstverwachting op.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds nagenoeg vlak. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,1 procent.

De Kospi in Seoul dikte 0,2 procent aan. LG Chem klom 0,8 procent. Volgens Zuid-Koreaanse media is het chemiebedrijf verkozen tot exclusieve leverancier van batterijen voor de nieuwe iPhone 9 van Apple. Het zou voor het eerst zijn dat Apple één leverancier kiest voor een iPhone-onderdeel.