Japanse beurs eindigt vrijwel vlak

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag vrijwel vlak geëindigd. Het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. De belangrijke exportbedrijven kampten daarnaast met een duurdere Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie lager op 20.408,54 punten. SoftBank, een zwaargewicht in de index, zette de daling voort en zakte 3 procent. Beleggers maakten zich zorgen over de winstgevendheid van het investeringsfonds Vision Fund van het Japanse telecomconcern. Een dag eerder raakte SoftBank al ruim 6 procent kwijt. Technologiebedrijf Casio Computer steeg 1,7 procent na aankondiging van een inkoopprogramma van eigen aandelen.

De Chinese beurzen deden een stap terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Kospi in Seoul ging een fractie omhoog. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,3 procent aan, dankzij een renteverlaging van de Australische centrale bank. Het was de eerste rentestap in drie jaar. De rente werd verlaagd met 25 basispunten tot 1,25 procent. Dat is het laagste niveau ooit.