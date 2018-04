Japanse beurs eindigt vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag vrijwel vlak gesloten. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de tweedaagse topontmoeting tussen de Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast verwerkte de markt een reeks macro-economische cijfers, waaronder de Chinese economische groei.

De Nikkei in Tokio eindigde een fractie hoger op 21.847,59 punten. Het Japanse industriële productiecijfer, die in maart iets minder sterk steeg dan een maand eerder, had weinig impact op de handel. De financiële bedrijven stonden onder druk. Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group verloren 1 en 1,3 procent.

Takeda Pharmaceutical won 2 procent. Het Ierse Shire, een overnameprooi van het Japanse farmaciebedrijf, kondigde aan zijn oncologie-activiteiten te verkopen aan het Franse farmaceutische concern Servier voor 2,4 miljard dollar.

De andere beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,1 procent bij en in Seoul leverde de Kospi 0,2 procent in. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min.

De beurs in Shanghai verloor 0,7 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie van 6,8 procent in het eerste kwartaal. Ook de Chinese winkelverkopen namen in maart sterker toe dan verwacht, terwijl de industriële productie vorige maand lager uitviel dan voorzien.