Japanse beurs eindigt opnieuw hoger

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw hoger geëindigd. De aanhoudende opmars op Wall Street, waar nieuwe recordstanden werden bereikt, en de hoop op meer binnenlandse en internationale economische stimuleringsmaatregelen zorgden voor optimisme bij beleggers. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een verdeeld beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een winst van 0,9 procent de dag uit op 23.465,53 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de activiteit in de Japanse dienstensector in augustus opnieuw is gekrompen. De krimp was vrijwel gelijk aan de afname in juli. Bij de bedrijven was zwaargewicht Fast Retailing in trek. De eigenaar van kledingketen Uniqlo klom bijna 4 procent dankzij sterke binnenlandse verkopen in augustus. Sky Perfect JSAT Holdings maakte een koerssprong van ongeveer 16 procent dankzij een verrassende stijging van de kwartaalwinst van de aanbieder van betaaltelevisie.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de groei van de omvangrijke Chinese dienstensector vorige maand is gestabiliseerd. De Kospi in Seoul klom 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent bij.