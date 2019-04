Japanse beurs doet stap terug

De aandelenbeurs in Japan deed donderdag een stap terug. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars die de Japanse hoofdindex naar het hoogste niveau in meer dan vier maanden stuurde. Een bericht dat het Japanse technologieconcern Canon zijn winstverwachting gaat verlagen drukte eveneens op het beurssentiment.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,8 procent lager op 22.090,12 punten. Canon zakte 4 procent. Het bedrijf dat vooral bekend is van zijn camera’s en printers zal volgens zakenkrant Nikkei de winstverwachting voor het lopende boekjaar verlagen. Concurrent Olympus verloor 2,5 procent. De Japanse automakers waren opnieuw in trek door de hoop op een handelsovereenkomst tussen Japan en de Verenigde Staten. Toyota steeg 0,3 procent en Honda kreeg er 1,4 procent bij.

In Mumbai zag Jet Airways bijna 27 procent aan beurswaarde verdampen. De Indiase luchtvaartmaatschappij heeft alle vluchten geschrapt. Dat gebeurde nadat het niet gelukt was om noodkrediet los te krijgen. De noodlijdende partner van Air France-KLM geeft aan zo snel mogelijk weer te willen vliegen.

De andere Aziatische beurzen lieten eveneens verliezen zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Kospi in Seoul leverde 1,4 procent in. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 3 procent na berichten over het breken van enkele testmodellen van de dure opvouwbare smartphone Galaxy Fold van het bedrijf.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent voorafgaand aan het lange paasweekend. In Sydney, waar de beurs vrijdag en maandag ook dicht blijft, ging de All Ordinaries 0,1 procent omlaag. De financiële markten in China, Japan en Zuid-Korea zijn op Goede Vrijdag en tweede paasdag wel open.