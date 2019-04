Japanse beurs daalt na cijferstroom

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager geëindigd. Beleggers verwerkten een stroom aan kwartaalcijfers van toonaangevende bedrijven en maakten zich op voor een lange vakantieperiode. De financiële markten in Tokio zijn volgende week de hele week dicht in verband met de kroning van de nieuwe Japanse keizer.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,2 procent in de min op 22.258,73 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan afgelopen maand sterker is afgenomen dan verwacht. Bij de bedrijven kelderde Advantest bijna 9 procent. De chiptester voorziet een flinke winstdaling na de recordwinst afgelopen boekjaar.

Ook de vooruitzichten van computerspelletjesmaker Nintendo stelden teleur. Het aandeel zakte 1,3 procent. Het Japanse effectenhuis Nomura, dat voor het eerst in tien jaar een jaarverlies leed, steeg echter 0,2 procent. De maker van telecomapparatuur Anritsu raakte bijna 13 procent kwijt na een teleurstellende verwachting.

De andere belangrijke beursgraadmeters in Azië lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai stond tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,1 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,6 procent in en de All Ordinaries in Sydney eindigde vlak.