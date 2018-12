Japans Pioneer verdwijnt van de beurs

De Japanse fabrikant van audio- en videoapparatuur Pioneer verdwijnt van de beurs in Tokio. De investeerder Baring Private Equity Asia koopt het elektronicabedrijf en wil dit als private onderneming runnen.

Baring betaalt aandeelhouders 25 miljard yen, omgerekend 195 miljoen euro, voor Pioneer. De firma uit Hongkong steekt daarnaast circa 600 miljoen euro in de financiering van de onderneming. De deal lijkt een aanpassing van een eerdere financieringsovereenkomst in september tussen de twee partijen. Pioneer zit al een tijd in financieel zwaar weer.

Pioneer maakte in de jaren tachtig en negentig faam met vernieuwende elektronica, zoals laserdiscs, karaokesystemen en stereo-installaties. Om uit te breiden naar andere markten stak het bedrijf zich flink in de schulden, maar klinkende resultaten bleven tot dusver uit. Pioneer probeert momenteel door te breken met technologie voor autonoom rijdende auto’s.