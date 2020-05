‘Japan overweegt nieuw steunpakket van 852 miljard euro’

Japan overweegt een nieuw stimuleringspakket van meer dan 852 miljard euro om met name bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat schrijft zakenkrant The Nikkei maandag. Vorige maand heeft het land al ruim een biljoen euro vrijgemaakt om de economische klap van de pandemie op te vangen.

Japan beëindigde eerder voor de meeste regio’s de noodtoestand. Maandag wordt besloten of de noodtoestand ook voor het gebied rondom hoofdstad Tokio, en de overige gebieden waar die nog van kracht is, wordt opgeheven.

„De Japanse economie verkeert in een extreem zware toestand en we moeten ons zo snel mogelijk uit deze situatie bevrijden”, vertelde minister van Financiën Taro Aso vrijdag aan verslaggevers. Japan is het afgelopen kwartaal in een recessie beland en analisten verwachten in april en juni nog eens een krimp van 22 procent.

Naar verwachting neemt het Japanse kabinet woensdag een besluit over het nieuwe stimuleringspakket.