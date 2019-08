Japan gaat wel landbouwproducten uit VS kopen

De Verenigde Staten en Japan hebben een principeovereenkomst gesloten over een handelsdeal tussen beide landen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Japan daarbij onder meer toegezegd om landbouwproducten uit de VS te zullen kopen.

Trump en de Japanse premier Shinzo Abe zijn dit weekend allebei in het Franse Biarritz voor een top van de G7. Daar kondigden ze het nieuws gezamenlijk aan.

Japan en de VS waren al een tijd in onderhandeling over een tweezijdig handelsverdrag dat binnenkort van kracht moet worden. De discussie ging over tarieven op bijvoorbeeld rundvlees en auto’s. Daarbij had Trump aan Japan gevraagd om onder meer Amerikaanse graan te gaan kopen. Hoe de afspraken er precies uitzien, is nog niet naar buiten gebracht.

Trump had eerder op de dag al laten doorschemeren dat een deal met Japan in aantocht was. De president had de indruk dat de ontwikkelingen in de handelsoorlog met China hielpen bij het meekrijgen van de Japanners. Een van de grote twistpunten tussen China en de VS is dat de Chinezen geen Amerikaanse landbouwproducten willen kopen.