Japan belooft ‘ongekend’ groot steunpakket voor economie

De Japanse overheid komt binnenkort met een „ongekend” groot steunpakket om de economie te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. Dat beloofde de Japanse premier Shinzo Abe, nadat zaterdag het aantal besmettingen in Tokio met een record van zestig was gestegen. Hij ging nog niet zover een nationale noodsituatie uit te roepen, maar benadrukte dat dat moment dichtbij is.

De „grootscheepse, krachtige” stimuleringsmaatregelen zullen groter in omvang zijn dan het steunpakket tijdens de financiële crisis in 2008, zei Abe in zijn toespraak op de televisie. Zo krijgen Japanse huishoudens als onderdeel van het steunpakket geld overgemaakt van de overheid. Gemeenten zullen programma’s starten om werkloosheid te voorkomen. De Japanse overheid zal binnen de komende tien dagen het steunpakket samenstellen, zei de premier. Daarna zal het zo snel mogelijk wet worden.

Japan telt inmiddels 1400 besmettingen met het coronavirus en het dodental staat op 47.

De Verenigde Staten hebben vrijdag het grootste steunpakket in de geschiedenis aangenomen, ter waarde van 2200 miljard dollar. Volgens ingewijden overwoog Japan eerder een steunpakket van minstens 135 miljard dollar.