„Januaristorm gaf meeste vliegvertraging”

Een storm begin dit jaar leverde de meeste vertraging op voor vliegtuigpassagiers. Door de storm op 18 januari werden 432 vluchten geannuleerd of meer dan drie uur vertraagd. Daardoor raakten bijna 65.000 passagiers gedupeerd, becijferde claimorganisatie EUclaim.

Ook de nummers 2 en 3 op de lijst van dagen met de meeste vertragingen kwamen door een storm. Op 21 september werden 289 vluchten daar langdurig door getroffen, op 3 januari ging het om 275 vluchten.

Eerder deze maand gooide mist roet in het eten. Door dat weersverschijnsel konden op 16 december 271 vliegtuigen niet vertrekken. Op 1 maart hadden 259 vluchten last van slecht weer in landen om ons heen. Die vliegtuigen vertrokken dus niet of later vanuit Nederland naar hun bestemming.

In heel Europa was 2 maart 2018 de slechtste dag om te vliegen. Door slecht weer in het Verenigd Koninkrijk konden toen 2940 vluchten niet tijdig vertrekken.