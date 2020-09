Jane Fraser eerste vrouwelijke bankdirecteur op Wall Street

De Amerikaanse bank Citigroup krijgt als eerste grote bank op Wall Street een vrouwelijke directeur. Jane Fraser gaat Mike Corbat opvolgen, die in februari met pensioen gaat.

Fraser werkt sinds 2004 bij Citigroup en treedt nu direct toe tot het bestuur van de bank. Ze stond onder meer aan het roer van de hypotheekafdeling, en was mede verantwoordelijk voor het herstel van de bank na de kredietcrisis. Fraser werd op Wall Street eerder al genoemd als mogelijke kandidaat voor het directeurschap van Well Fargo & Co, maar die baan ging toen naar Charles Scharf.

Vrouwelijke bankdirecteuren zijn nog een zeldzaamheid. Alison Rose werd de eerste in Groot-Brittannië toen ze vorig jaar de leiding op zich nam bij Natwest Group. In de eurozone is Ana Botin de enige topvrouw bij een grote geldschieter, bij het Spaanse Santander.