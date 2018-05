Janaillac: AF-KLM moet concurrerender worden

Air France-KLM moet zijn concurrentievermogen verbeteren. Dat zei scheidend topman Jean-Marc Janaillac dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het concern. Het bedrijf moet volgens hem blijven zoeken naar partners, maar ook voor autoriteiten is een rol weggelegd.

Volgens de Fransman moet Air France-KLM nog meer inzetten op zijn eigen goedkopere maatschappijen. Daarmee kan de vloot worden vergroot, stijgt de bezettingsgraad van de kisten en zijn er meer voordelen te behalen bij de inkoop. Dat alles zorgt volgens hem voor betere operationele prestaties. Verder wees hij op meer samenwerkingsverbanden vanwege de dreigende consolidatie in de sector.

Volgens Janaillac is er ook een taak weggelegd voor autoriteiten om onder meer een gelijk speelveld te krijgen met grote luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio. Dat kan onder meer door belastingvoordelen.

Het was voor de Fransman zijn laatste optreden voor de luchtvaartcombinatie. Hij verbond eerder zijn lot aan een stemming onder het personeel van Air France over een loonbod. Dat pakte voor hem niet goed uit. Janaillac is sinds dinsdag dan ook officieel topman af.

Hij zette kort voor zijn vertrek nog wel zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met branchegenoot Virgin Atlantic. Air France-KLM kondigde in juli vorig jaar al aan de handen ineen te slaan met de Britten. Het Frans-Nederlandse concern stapt voor 31 procent in bij Virgin Atlantic. Daarmee is de luchtvaartcombinatie de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij. Autoriteiten moeten nog wel akkoord geven voor die deal.